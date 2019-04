Geely hat sich nach einer enormen Delle in den jüngsten Handelssitzungen wieder auf den Weg nach oben gemacht. Der Wert hat nach einem weiteren Gewinn von mehr als 3 % am Montag nun sogar wieder einen kräftigen Impuls für den Angriff auf die Schwelle von 2,00 Euro erhalten. Denn: Die Aktie ist nunmehr wieder in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Langfristig leidet das Unternehmen noch unter einem Abwärtstrend. Kurzfristig allerdings ist die Dynamik bezogen auf das Plus von 15 % binnen dreier ... (Frank Holbaum)

