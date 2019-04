Am Montag überraschte die Aktie von Infineon mit einem gewaltigen Satz von mehr als 4,5 % und schaffte den Anschluss zurück in einen besseren charttechnischen Bereich, von dem aus sogar der Aufwärtstrend wieder möglich scheint. Wirtschaftliche Hintergründe für die neuerliche Aufholjagd waren auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Der Wert könnte in den Augen von Analysten davon profitieren, dass die Gewinnwarnung, die etwa eine Woche alt ist, inzwischen kalkuliert wurde und doch keinen so großen ... (Frank Holbaum)

