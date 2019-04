Amazon ist wieder in den sehr starken Aufwärtstrend zurückgekehrt. Der Kultwert hat in den vergangenen Handelsstunden in den USA einen Aufschlag von mehr als 1 % geschafft und kam damit in den Bereich oberhalb von 1.800 Dollar zurück. Damit gelang ein wichtiger Sprung, der ergänzt wird durch den Umstand, dass in Deutschland die Rückkehr auf über 1.600 Euro gelang. Zwei wichtige Marken überkreuzt zu haben, verstärkt den charttechnischen Aufwärtstrend. Nach dem Montagshandel ergibt sich damit folgendes ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...