US-Staatsanleihen haben am Montag an ihre Verluste aus der vergangenen Woche angeknüpft und diese im Handelsverlauf ausgeweitet. In allen Laufzeiten stiegen die Renditen. Robuste Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie und insbesondere auch aus den USA gaben Aktien Rückenwind. Die Anleger blieben risikofreudig.Zweijährige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...