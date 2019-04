Die Valence Group hat Dunes Point Capital, LP, beim Verkauf von Miller Chemical and Fertilizer, LLC, einer Division der Industrial Group Holdings, LLC, an Huber Engineered Materials, eine Sparte der J.M. Huber Corporation, beraten. Zu den finanziellen Modalitäten wurden keine Angaben gemacht.

Miller fertigt und vertreibt agrochemische Pflanzenschutz- und Düngemittelprodukte, sowohl Qualität als auch Ertrag von Nutzpflanzen verbessern sollen. Miller vertreibt seine Produkte an die Agrarbranche in mehr als 90 Ländern. Die qualifizierten Verkaufsmitarbeiter bestehen aus Agronomen und Vertriebsfachleuten. Die Zielgruppen sind insbesondere die hochwertigen Marktsektoren Früchte, Nüsse und Gemüse.

Über Dunes Point Capital, LP

Dunes Point Capital, LP wurde 2013 gegründet und ist eine Family-Office- und private Investmentfirma, die kontrollierende Investitionen in Unternehmen des allgemeinen Industriesektors verfolgt. DPC zielt auf Unternehmen mit einem Unternehmenswert von bis zu 500 Millionen US-Dollar ab.

Über Miller Chemical and Fertilizer, LLC

Miller wurde 1937 gegründet und hat fast 100 Beschäftigte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hanover, Pennsylvania, wo auch der Fertigungsbetrieb angesiedelt ist.

Über J.M. Huber Corporation

Die J.M. Huber Corporation mit Hauptsitz in Edison im US-Bundesstaat New Jersey betreibt ein Portfolio von Unternehmen mit Schwerpunkt auf technischen Materialien, dem Kerngeschäft des Konzerns. Huber, das 1883 gegründet wurde, ist heute eines der größten in Familienbesitz befindlichen Unternehmen in den USA. Das diversifizierte, multinationale Unternehmen entwickelt Produkte, die in einem breiten Spektrum an Verbraucher- und Industrieanwendungen zum Einsatz kommen, unter anderen in den Bereichen Mundpflege, Körperpflege, Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika und Baumaterialien.

Informationen zur Valence Group

Die Valence Group ist eine spezialisierte Investmentbank, die exklusive M&A-Beratungsdienste für Unternehmen und Investoren in den Sektoren Chemikalien und Materialien und damit verbundenen Sektoren anbietet. Das Team der Valence Group besteht aus einer einzigartigen Kombination von Experten aus den Bereichen Investment Banking und strategische Beratung in der Chemikalien- und Materialienindustrie, die sich alle ausschließlich auf die Bereitstellung von M&A-Beratungsdiensten für den Chemikalien- und Materialiensektor konzentrieren. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in New York und London vertreten.

