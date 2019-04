Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Außergewöhnliche Gastlichkeit, malerische Orte und preisgekrönte Restaurants charakterisieren jeden Aufenthalt bei der Emaar Hospitality Group, der Tochtergesellschaft für Hotellerie und Freizeiteinrichtungen des globalen Bauträgers Emaar Properties. Jetzt können Gäste, die in den Hotels der Emaar Hospitality Group übernachten, an jedem Abend ihres Aufenthalts ein kostenfreies Drei-Gänge-Abendessen genießen.



"Das Essen geht auf uns" heißt es in allen Hotels unter der Premium-Luxus-Adresse Hotels + Resorts und den Vida Hotels und Resorts für den gehobenen Lebensstil in Dubai. Die Gäste können unter über 30 Restaurants auswählen, die sie in einer Welt der lukullischen Erkundung willkommen heißen.



Das Angebot der Emaar Hospitality Group unter dem Motto "Dinner on us" (das Essen geht auf uns) soll den Gästen mehr Wert für ihr Geld bieten. Ein Team von preisgekrönten Köchen sowie ein herzlicher und aufmerksamer Service sorgen dafür, dass das kulinarische Erlebnis in jeder Hinsicht zufriedenstellend ist.



Olivier Harnisch, CEO der Emaar Hospitality Group, sagte: "Das Dinner-on-us-Paket ist unser i-Tüpfelchen für alle unsere Gäste, die aus der ganzen Welt zu uns kommen, um sicherzustellen, dass sie einen angenehmen und unvergesslichen Aufenthalt erleben. Wir glauben, dass wir mit unserem Mehrwertangebot - das in dieser Form in der Branche einzigartig ist - sicherstellen, dass wir den Erwartungen unserer Gäste gerecht werden."



Die Gäste können sich für das Essen in Restaurants wie NEOS und ZETA in Adresse Downtown oder Ewaan und Thiptara in Palace Downtown entscheiden, mit Blick auf die Skyline der Stadt, den berühmten Burj Khalifa oder die Dubai Fountain. Die Dinnergäste können auch ein erfrischend einzigartiges Restaurantkonzept im "The Restaurant" an der Adresse Boulevard genießen, das ein Essen im gemütlichen und komfortablen Ambiente einer Wohnung bietet. Gestalten Sie Ihre Abende spektakulär in der neu eröffneten Cabana an der Adresse Dubai Mall, die den Gästen ein unvergleichliches kulinarisches Erlebnis mit einer Vielzahl von neuen frischen Gerichten bietet. Ein herrliches Speiseerlebnis für alle Sinne erwartet die Gäste bei Nineteen an der Adresse Montgomerie mit Blick auf einen 18-Loch-Golfplatz.



Gäste, die im Vida Downtown übernachten, können sich im 3in1 an einem Pool mit privaten Cabanas mit internationaler Küche verwöhnen lassen. Im Manzil Downtown, einem gehobenen Boutique-Hotel in Downtown Dubai, können die Gäste im The Courtyard, der Boulevard Kitchen und dem Nezesaussi Grill außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse genießen.



Entdecken Sie die inspirierenden Destinationen der Emaar Hospitality Group, darunter die Adressen Boulevard, Downtown, Dubai Mall, Dubai Marina, Montgomerie und Palace Downtown - sowie Vida Downtown und Manzil Downtown. Das Angebot ist vom 1. April bis zum 30. Juni 2019 gültig; buchen Sie über www.addresshotels.com oder www.vidahotels.com.



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/844199/Cabana_in_Address_Du bai_Mall.jpg



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/844200/Thiptara_in_Palace_D owntown.jpg



Ansprechpartner für die Medien: Kelly Home ASDA'A BCW +971-4-450-7600 kelly.home@bcw-global.com



