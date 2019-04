In KW 14 beginnt Nature's Pride mit der Auslieferung von EAT ME Erdbeeren in der neuen Kartonschale. Durch das EAT ME-Branding werden Verbraucher noch mehr Vertrauen in die Qualität des Produkts haben und inspiriert werden, mehr Erdbeeren zu essen. Kartonschale für Nature's Pride 'EAT ME' Erdbeeren. Foto © Nature's Pride Darüber hinaus...

Den vollständigen Artikel lesen ...