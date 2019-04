'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Organspende:

Rund ein Drittel der Bürger trägt längst einen entsprechenden Ausweis mit sich, wohl wissend, dass Personen nicht erst als Herztote zum Spender werden, sondern schon als potentiell Hirntote - was intensivmedizinische Maßnahmen erfordert, die nicht selten durch Patientenverfügungen ausgeschlossen werden. Schon dieses Paradox zeigt, dass die Fragen sich nicht leicht beantworten lassen, die sich aus der Kollision ergeben zwischen der Patientenautonomie und dem Verfügungsrecht über den eigenen Körper einerseits und dem Wunsch, im eigenen Tod anderen Menschen Leben zu schenken. Um so mehr müssen die Bürger darauf vertrauen, dass die Abwägung zwischen ethischen und medizinischen Aspekten in jenem äußeren und inneren Rahmen stattfinden kann, der von der Verfassung geschützt wird./zz/DP/stk

AXC0008 2019-04-02/05:35