Die Mobilität der Zukunft ist an diesem Dienstag (9.00 Uhr) eins der Schwerpunktthemen auf der diesjährigen Hannover Messe. Am zweiten Tag der weltgrößten Industrieschau geht es um innovative Fahrzeugkonzepte. In dem Zusammenhang wird auch ein Vertreter von Hyperloop das superschnelle Transportkonzept vorstellen. Ein weiterer Höhepunkt: Prinz Carl Philip aus dem diesjährigen Gastland Schweden besucht am Nachmittag den Pavillon seines Landes. Bis zum 5. April zeigen insgesamt 6500 Aussteller aus 75 Ländern den neuesten Stand bei den Möglichkeiten vernetzter Produktionsabläufe. Im Fokus stehen künstliche Intelligenz, das maschinelle Lernen sowie der Mobilfunkstandard 5G./rek/DP/zb

