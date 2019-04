TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den meist kräftigen Vortagesgewinnen in Reaktion auf ermutigende Konjunktursignale aus China geht es am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien noch etwas weiter nach oben. Unterstützung kommt aus den USA in Gestalt ebenfalls günstig ausgefallener Wirtschaftsdaten und fester US-Indizes.

Tagessieger ist bislang Sydney mit einem Plus von 0,6 Prozent. Es ist bereits das sechste Tagesplus in Folge. Die Notenbank in "Down Under" hat wie erwartet den Leitzins unverändert gelassen, nachdem sie sich zuletzt bereits besorgt über den Wirtschaftsausblick gezeigt hatte. Nach Einschätzung von Volkswirten klingen die Notenbanker erneut vorsichtiger, auch wenn sie von einem weiter starken Arbeitsmarkt sprächen. Der Austral-Dollar fällt darauf zurück von 0,7107 auf 0,7080 US-Dollar.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index um 0,2 Prozent nach oben auf 21.554 Punkte. In Seoul und Schanghai fallen die Aufschläge etwas höher aus. Hongkong, wo es um 0,1 Prozent vorangeht, ist auf dem Weg zum sechsten Tagesgewinn hintereinander. Nicht nur an den chinesischen Börsen setzen die Anleger darauf, dass es in den US-chinesischen Handelsgesprächen im Wochenverlauf Fortschritte geben wird. Sie werden am Mittwoch in den USA fortgesetzt unter Beteiligung von Chinas Vizepremier Liu He.

In Tokio berichten Marktteilnehmer von steigenden Aktienkursen im Finanzsektor. Sie profitierten von wieder etwas anziehenden Anleiherenditen. Letztere waren jüngst weltweit stärker gesunken wegen eingetrübter Konjunkturaussichten. Ein niedriges Zinsniveau macht das Kreditgeschäft für Banken weniger lohnend und erschwert Versicherern eine lukrative Anlage von Kundengeldern. Dai-ichi Life gewinnen gut 3 Prozent und Mitsubishi UFJ 2,6 Prozent.

Pfund nach "Vierfach"-No etwas leichter

Am Devisenmarkt hat das Pfund Sterling am späten Vorabend mit einem Rücksetzer auf das neuerliche "No" der britischen Parlamentarier zu vier alternativen Brexit-Szenarien reagiert. Damit gingen im Vorfeld aufgelaufene Gewinne der britischen Währung komplett wieder verloren. Aktuell bewegt sich das Pfund auf dem wieder minimal erholt seitwärts.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.250,80 +0,54% +10,70% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.554,21 +0,21% +7,69% 08:00 Kospi (Seoul) 2.175,31 +0,32% +6,58% 08:00 Schanghai-Comp. 3.182,94 +0,40% +27,63% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.590,05 +0,09% +12,40% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.267,48 +0,52% +4,70% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.634,15 +0,34% -2,78% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:33 % YTD EUR/USD 1,1198 -0,0% 1,1202 1,1233 -2,3% EUR/JPY 124,74 -0,1% 124,84 124,74 -0,8% EUR/GBP 0,8572 -0,1% 0,8581 0,8601 -4,8% GBP/USD 1,3065 +0,1% 1,3054 1,3059 +2,5% USD/JPY 111,40 -0,0% 111,41 111,04 +1,6% USD/KRW 1137,15 +0,3% 1133,86 1134,21 +2,1% USD/CNY 6,7199 +0,1% 6,7115 6,7122 -2,3% USD/CNH 6,7264 +0,1% 6,7197 6,7178 -2,1% USD/HKD 7,8496 -0,0% 7,8498 7,8496 +0,2% AUD/USD 0,7081 -0,3% 0,7105 0,7125 +0,5% NZD/USD 0,6773 -0,1% 0,6783 0,6823 +0,9% Bitcoin BTC/USD 4.200,38 +1,6% 4.134,26 4.117,38 +12,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,76 61,59 +0,3% 0,17 +32,8% Brent/ICE 69,15 69,01 +0,2% 0,14 +25,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,25 1.287,67 -0,1% -1,43 +0,3% Silber (Spot) 15,06 15,12 -0,4% -0,06 -2,8% Platin (Spot) 849,18 850,00 -0,1% -0,82 +6,6% Kupfer-Future 2,92 2,92 -0,0% -0,00 +10,8% ===

