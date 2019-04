Gestern erreichten 15 von 60 Smalls aus MDAX und SDAX mehr als 5 bis 8 % Tagesgewinn, obwohl es keine direkten Anstöße oder Empfehlungen gab. Sie alle gehörten in den letzten Monaten durchweg zu den am meisten zum Verkauf empfohlenen Titeln, die daraufhin mehr als habliert hatten. Die Breite dieser Smalls in ihren Bewegungen sind entscheidender für die Markttendenz als die Kurse der ganz großen Konzerne. Wer hier mitspielen will muss sehr konkret überlegen, und auch diese Auswahl lesen Sie in dieser Breite nur in unseren Börsenbriefen, die Sie auch über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de. abrufen können.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info