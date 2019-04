Medienmitteilung

Internationales Wachstum

Emmi übernimmt Mehrheit an einem von Europas führenden Anbietern von Bio-Ziegenmilch- und -Schafmilchprodukten

Luzern, 2. April 2019 - Produkte aus Ziegenmilch zählen international zu den attraktivsten Nischen in der Milchbranche. Seit 2010 hat Emmi ihr internationales Ziegenmilch-Netzwerk schrittweise ausgebaut. Mit einer 66-%-Beteiligung am österreichischen Bio-Ziegenmilch- und Schafmilchverarbeiter Leeb Biomilch GmbH baut Emmi ihre Position in diesem Markt aus. Mit dem Kauf erweitert Emmi gleichzeitig ihr Sortiment mit biologischen Veganprodukten.

Durch die Akquisition der kalifornischen Cypress Grove und die Übernahme der Marke Le Petit Chevrier in der Schweiz ist Emmi 2010 in das Geschäft mit Ziegenmilchprodukten eingetreten. Die positiven Erfahrungen in diesem Segment haben Emmi dazu veranlasst, sich in dieser attraktiven Nische schrittweise zu verstärken. Mittlerweile umfasst das Ziegenmilch-Netzwerk von Emmi zwei Ziegenmilchverarbeiter in den USA (Cypress Grove, Redwood Hill), drei in Europa (Bettinehoeve (NLD), Goat Milk Powder (NLD), Lácteos Caprinos (ESP)) sowie das ebenfalls in den Niederlanden domizilierte, global agierende Handelsunternehmen AVH Dairy. Dabei handelt es sich durchweg um kleinere bis mittelgrosse Unternehmen, die sich durch interessante Positionen in ausgewählten Segmenten auszeichnen.

Mit einer 66-%-Beteiligung an der österreichischen Leeb Biomilch GmbH mit Sitz in Wartberg wird dieses Netzwerk nun noch dichter geknüpft. Dazu Urs Riedener, CEO der Emmi Gruppe: "Die Leeb Biomilch GmbH passt nicht nur wegen ihrer Ziegenmilchprodukte zu Emmi, sondern auch wegen ihrem klaren Bekenntnis zu Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit."

Ein führender Anbieter in Europa

Die Leeb Biomilch GmbH wurde 2001 vom österreichischen Lebensmittelingenieur Hubert Leeb gegründet. 2007 beteiligte sich Jörg Hackenbucher am Unternehmen, um mit seinem Know-How im Markenartikelgeschäft das Wachstum voranzutreiben. Und dies mit grossem Erfolg: So hat sich das Unternehmen in Europa eine führende Position bei Bio-Ziegenmilch- und Schafmilchprodukten im Bereich Frisch- und UHT-Milch, Milchmischgetränke sowie Joghurt erarbeitet. Die rund 50 Mitarbeitenden erwirtschaften einen Jahresumsatz von gut 15 Millionen Euro.

Das Geschäftsmodell der Leeb Biomilch GmbH fokussiert auf Molkerei- und Frischprodukte (v.a. Jogurts) aus Bio-Ziegenmilch und Bio-Schafmilch. Ihre Milch bezieht Leeb von rund 100 österreichischen Bio-Bauern.

Aus Österreich heraus beliefert die Leeb Biomilch GmbH Kunden in ganz Europa. Rund die Hälfte seines Umsatzes macht das Unternehmen im Heimmarkt Österreich. Weitere wichtige Märkte sind Deutschland und die Niederlande, wo unter anderem auch eine Zusammenarbeit mit den Emmi Tochtergesellschaften AVH Dairy und Bettinehoeve besteht.

Zusätzliches Standbein im Vegan-Markt

2016 entschieden sich Hubert Leeb und Jörg Hackenbuchner, mit veganen Milchalternativen ein zweites Standbein aufzubauen. Dabei blieben sie ihrer Überzeugung treu, dass jegliche Lebensmittel nachhaltigen Ursprungs sein sollten. Auch für die veganen Produkte der Marke MyLove-MyLife werden deshalb ausschliesslich biologische Rohstoffe - Mandeln, Kokosnuss und Hafer - verarbeitet. Dabei wird mit Hafer aus Österreich und Mandeln aus Sizilien dem eigenen Nachhaltigkeitsanspruch Rechnung getragen.

Die veganen Milchersatzprodukte werden durch die Hale GmbH vertrieben. Die wichtigsten Märkte für diese Produkte sind Detailhändler in Deutschland und Österreich.

Bewährte Crew bleibt am Steuer

Emmi übernimmt in einem ersten Schritt 66 % der Anteile von den beiden Eigentümern Hubert Leeb und Jörg Hackenbuchner. Die restlichen 34 % verbleiben bei den bisherigen Eigentümern. "Wir haben es gemeinsam geschafft, biologische Schaf- und Ziegenmilchprodukte von der Ritze zu eine attraktivem Nischensortiment zu entwickeln, das in ganz Europa stark nachgefragt wird," so Jörg Hackenbuchner. Hubert Leeb ergänzt: "Mit dem Verkauf der Anteilsmehrheit an Emmi wollen wir das Wachstum der letzten noch stärker vorantreiben."Hubert Leeb und Jörg Hackenbuchner bleiben dem Unternehmen in ihren aktuellen Funktionen als Geschäftsführer erhalten. Personelle Veränderungen sind auch in anderen Bereichen nicht vorgesehen.

Das Closing dieser Transaktion wird voraussichtlich im Sommer 2019 erfolgen, vorbehältlich der Genehmigung durch die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Download-Material und weitere Informationen

Über Leeb und Hale

Leeb Biomilch GmbH, ein Familienunternehmen mit 25-Jähriger Tradition, ist als innovative Biomolkerei im oberösterreichischen Kremstal bekannt. Die Molkerei hat einen zentralen Anspruch: die naturnahe, bäuerliche Produktion mit moderner Technik und höchster Qualität zu verbinden. Ein klares Ziel ist es, den Kunden die besten Produkte zu bieten und auf neue Kundenwünsche einzugehen.

Hale GmbH ist das neue Unternehmen, welches vegane, biologische Produkte auf der Basis von Mandeln, Kokos und Hafer unter der Marke MyLove-MyLife entwickelt und vertreibt.

Über Emmi

Emmi ist eine bedeutende Milchverarbeiterin der Schweiz. Ihre Wurzeln reichen bis 1907 zurück, als sie von 62 milchbäuerlichen Genossenschaften rund um Luzern gegründet wurde. In den letzten 20 Jahren hat sich Emmi zu einer internationalen, börsenkotierten Unternehmensgruppe entwickelt. Dabei folgt Emmi einer langjährigen, erfolgreichen Strategie, die auf drei Pfeilern basiert: die Stärkung des Heimmarktes Schweiz, Wachstum im Ausland und Kostenmanagement. Ein wichtiges Credo, das Emmi durch die gesamte Unternehmensgeschichte begleitet, ist ein starkes Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch, Tier und Umwelt.

In der Schweiz stellt Emmi ein komplettes Sortiment an Milchprodukten für eigene Marken und Eigenmarken von Kunden her, darunter Exportschlager wie Emmi Caffè Latte und Kaltbach. Hinzu kommen je nach Land lokal hergestellte Produkte - meist im Spezialitätenbereich. Neben Kuhmilch wird auch Ziegen- und Schafmilch verarbeitet.

Zur Emmi Gruppe zählen in der Schweiz 25 Produktionsbetriebe. Im Ausland ist das Unternehmen mit Tochtergesellschaften in 14 Ländern präsent; in sieben davon mit Produktionsstätten. Aus der Schweiz heraus exportiert Emmi Produkte in rund 60 Länder. Schwerpunkte der Geschäftsaktivitäten bilden - neben dem Heimmarkt Schweiz - Westeuropa sowie der amerikanische Kontinent. Der Umsatz von 3,5 Milliarden Schweizer Franken - über 10 % davon mit Bio-Produkten - verteilt sich hälftig auf die Schweiz und das Ausland, ebenso die über 6'000 Mitarbeitenden.