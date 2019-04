The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000WGZ3D14 DZ BANK IS.A675 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4EH4 LB.HESS.THR.CARRARA04I/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MG6 LB.HESS.THR.CARRARA04H/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013143989 SANOFI 16/19 MTN BD01 BON EUR N

CA BBDA XFRA USC10602AP29 BOMBARDIER INC.10/20 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USG9844KAB55 YINGDE GAS.INV.14/20 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0909787565 RABOBK NEDERLD 13/19 MTN BD02 BON AUD N