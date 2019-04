FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

I76 XFRA US46333X1081 IRONWOOD PHARMA.A DL-,001

IDT XFRA US4581181066 INTEGRATED DEVICE DL-,001

4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A

9AS XFRA CH0024590272 ALSO HOLDING AG SF 1

IFZ XFRA CH0011029946 INFICON HLDG AG NA SF 5

SU1N XFRA CH0008038389 SWISS PRIME SITE SF15,3

VLON XFRA CH0002088976 VALORA HLDG NA SF 1

2RW XFRA IL0011331076 REWALK ROBOTICS IS -,01

6D8 XFRA US26078J1007 DOWDUPONT INC. O.N.