New York - Die US-Börsen sind stark in den April gestartet. Besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten von Industrie-Unternehmen in China und den USA trieben am Montag sowohl den Wall-Street-Index Dow Jones Industrial als auch den S&P 500 auf ihren höchsten Stand seit Oktober 2018.

Mit einem Aufschlag von 1,27 Prozent auf 26'258,42 Punkte ging der Dow letztlich aus dem Handel. Sein Tageshoch hatte er kurz zuvor bei knapp 26'281 Punkten erreicht. Bereits am Freitag hatte der US-Leitindex zugelegt und dabei von neuen Hoffnungen auf eine gütliche Lösung im Zollstreit zwischen den USA und China profitiert. Auch der Wochenverlauf war stark verlaufen und ganz besonders das erste Quartal des neuen Jahres. Mit einem Plus von etwas mehr als 11 Prozent war es sein stärkstes Jahresauftaktquartal seit 2013 gewesen.

Der den breiten Markt widerspiegelnde S&P 500 beendete den Handel am Montag mit plus 1,16 Prozent auf 2867,19 Punkte und damit so hoch wie zuletzt vor fast einem halben Jahr. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg zum Wochenstart um 1,35 Prozent auf 7478,42 Zähler.

In den USA waren aktuelle Daten aus Industrie und Bauwirtschaft solide ausgefallen, wie Experten sagten. Die Stimmung in der Industrie hatte sich im März überraschend deutlich aufgehellt. Zudem waren im Februar die Bauausgaben überraschend gestiegen, während Experten einen Rückgang erwartet hatten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...