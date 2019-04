Analysten zweifelten zuletzt an Tech-Aktien wie Google, Facebook, Amazon oder Apple. Zu unrecht: neue Technologien schaffen immer neue Geschäftsfelder für die Konzerne.

Nach dem die Aktienkurse der großen Technologieriesen, der sogenannten FAANG-Werte Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google, in den vergangenen Jahren so stark gestiegen waren, kam die Rallye Ende 2018 für einige der ‚Tech Highflyer' abrupt zum Ende. Facebook wurde bereits zuvor durch seine Praktiken zur Datensammlung in der Presse angeprangert, Apple verkaufte weniger iPhones als gedacht und Amazon enttäuschte im vierten Quartal 2018 mit einem schwächeren Ausblick für Wachstum und Marge. Und es stimmt: Einige Aktienanalysten haben ihre Wachstumserwartungen bereits reduziert. Was bedeutet das für die zukünftige Entwicklung im Tech-Sektor?

Marktsättigung nimmt zu

Als das Internet Anfang der Neunziger Jahre kommerziell wurde, dachten nur die Wenigsten an das Ausmaß und die Marktmacht der darauffolgenden Geschäftsmodelle. Inzwischen ist das Internet-Zeitalter schon relativ weit vorangeschritten: Mit über vier Milliarden Menschen sind bereits mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung online und verbringen im Durchschnitt sechs Stunden pro Tag im Netz. Hauptgrund für das rapide Wachstum in der vergangenen Dekade war das Smartphone, das Medium, das so stark wie kein anderes in den Alltag der Internetnutzer integriert wurde.

Aber der Markt steuert auf eine Sättigung zu: In den USA besitzen bereits 77 Prozent aller Verbraucher ein Smartphone und das Marktwachstum konnte zuletzt nur noch durch die Verkäufe kostengünstiger Geräte in den Schwellenländern aufrecht erhalten werden. 2018 war der globale Smartphone-Absatz zum ersten Mal rückläufig. Auch weitere Internetbereiche wie etwa die Online-Werbung erreichen bald die magische Sättigungsquote von 50 Prozent. Immer häufiger ist zu lesen, dass die Wachstumspotenziale der digitalen Ära damit bald ausgeschöpft seien. Doch der Eindruck täuscht.Denn die Digitalisierung dringt in immer tiefere Teile der Wertschöpfungskette ...

