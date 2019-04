Holmes Investment Properties Plc: HIP Plc meldet enorme Fortschritte im Jahr 2018 DGAP-News: Holmes Investment Properties PLC / Schlagwort(e): Jahresergebnis Holmes Investment Properties Plc: HIP Plc meldet enorme Fortschritte im Jahr 2018 02.04.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Holmes Investment Properties Plc ("HIP", "die Gruppe" oder "das Unternehmen") HIP Plc meldet enorme Fortschritte im Jahr 2018 Die britische Immobilieninvestmentgesellschaft Holmes Investment Properties Plc (Berlin: J16) konzentriert sich auf den Freizeitsektor und gibt ihren Geschäftsbericht und ihren Jahresabschluss für das am 31. März 2018 endende Geschäftsjahr bekannt. Der vollständige Geschäftsbericht und die Finanzberichte sind auf der Website des Unternehmens unter https://hipplc.com/investors/reports-and-accounts/ abrufbar. Finanzielle Highlights - Das Bruttovermögen der Gruppe belief sich Ende März 2018 auf 55,8 Mio. GBP, was im Wesentlichen den Wert der Investitionen und Verträge von HIP darstellt. - Erwerb des ersten Betriebsstandortes Ashtour Limited, eines langjährigen Abenteuergolfplatzes mit Sitz in Croydon, Südlondon, für 0,5 Mio. GBP. - Schuldverschreibung in Höhe von 0,3 Mio. £, die in Aktien von David Lloyds Adventure Parks Ltd (Handel unter "Adrenaline World") umgewandelt werden, was einem Anteil von 15% entspricht. - Das Unternehmen erwirtschaftete einen Betriebsverlust von 1 Mio. GBP und Zinsaufwendungen von 0,1 Mio. GBP - Das Unternehmen verfügte zum 31. März 2018 über Barmittel in Höhe von 0,2 Mio. GBP. Seit Jahresende wurde eine Anleihe in Höhe von 5 Mio. GBP (Januar 2019) ausgegeben, und es wurden bereits nahezu 0,5 Mio. GBP platziert. Betriebliche Highlights Während des Jahres; - Zweite wichtige Vereinbarung mit Everyone Entertained Ltd für die Einführung und den Betrieb von EveryoneEntertained Freizeiteinrichtungen unterzeichnet. - Vier Standorte der Adrenaline World wurden identifiziert und sind in den nächsten 12 Monaten in Betrieb. - Seit Jahresende wurde ein neues und verstärktes Executive Management Team eingesetzt. - Die Baugenehmigung für den ersten Veranstaltungsort von EveryoneEntertained im Nordosten des Landes wurde erteilt, die Location soll Ende 2019 eröffnet werden. Michael Simmonds, CEO von HIP Plc, kommentierte: "2018 war ein Jahr mit wichtigen strategischen Entwicklungen für HIP. Mit einem neuen verstärkten Management-Team hat das Unternehmen wesentliche Fortschritte bei der Beschaffung, Finanzierung und Entwicklung unseres Freizeitportfolios im Vereinigten Königreich erzielt. "Wir waren sehr erfreut, die Übernahme von Ashtour Limited im Februar 2018, unserem ersten Betriebsstandort, bekannt zu geben, der nach wie vor ein beliebtes Urlaubsziel ist. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir seit der Akquisition weitere Möglichkeiten für die Entwicklung und Verbesserung identifiziert haben, um den Umsatz zu steigern. "Nachdem wir Partnerschaften mit zwei qualitativ hochwertigen Freizeitbetreibern, David Lloyds Adventure Parks und Everyone Entertained Ltd, eingegangen sind , treiben wir nun die Expansionspläne für jedes Unternehmen voran und freuen uns darauf, weitere Standorte zu identifizieren und die Eröffnung der ersten Veranstaltungsorte noch in diesem Jahr anzukündigen. "Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir im Laufe des Jahres gemacht haben, und möchten den Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung danken, da wir uns weiterhin auf den Aufbau eines langfristigen und nachhaltigen Geschäfts konzentrieren, das Wert fuer die Zukunft schafft." Anfragen: HIP Plc Martin Eberhardt, Chairman Yellow Jersey Charles Goodwin Georgia Colkin +44 77825 916 715 hip@yellowjerseypr.com Hinweise für Redakteure Holmes Investment Properties Plc Holmes Investment Properties Plc (Berlin: J16) ist eine auf den Freizeitsektor spezialisierte britische Immobilieninvestmentgesellschaft, die seit 2011 an der Berliner Börse notiert. Über seine Tochtergesellschaft, UK Adventure Parks Limited und seine Beteiligung an Everyone Entertained Limited, arbeitet HIP mit Immobiliengesellschaften zusammen, um geeignete Grundstücke zu identifizieren, diese Grundstücke im Rahmen von Optionsvereinbarungen zu erwerben, Planungsgenehmigungen zu erhalten, das Freizeitzentrum nach den Spezifikationen des Betreibers zu errichten und deren Erträge zu maximieren. Es werden zuvor vereinbarte langfristige Mietverträge mit einer vereinbarten Rendite angestrebt. Da der Freizeitmarkt zusammen mit der Anzahl der Freizeitzentren in Großbritannien weiter wächst, beabsichtigt HIP, mit schnell wachsenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um in den nächsten 5-6 Jahren mindestens 12 Freizeitzentren zu entwickeln und dadurch den Wert des Unternehmens erheblich zu steigern. 02.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 