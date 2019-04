Seit Wochen steckt der Ölpreis in einer Range zwischen 64,00 und 69,50 US-Dollar fest und tendiert dabei grob seitwärts. Dabei folgt das Schwarze Gold unbeirrt dem 50-Tage-Durchschnitt und testet diesen mehrfach erfolgreich, auf der Oberseite ist der entscheidende Ausbruch aber noch ausgeblieben. Dies könnte sich aufgrund der Aufwärtsdynamik seit Anfang dieser Woche aber schon bald ändern. Dabei dürfte die aufgehellte Stimmung in der chinesischen Wirtschaft keinen unerheblichen Anteil geleistet haben. Einen weiteren Grund liefern die USA, nach Abgaben einer US-Ausrüsterfirma gab es einen erneuten Rückgang der Förderanlagen. Das ist bereits die sechste Woche, in der aktive Bohrlöcher geschlossen wurden.

Technisch wird beim Ölpreis ein Kaufsignal in Richtung 75,00 US-Dollar erst ab 69,50

