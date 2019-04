Für den Umbau hin zur Elektromobilität müssen die deutschen Autohersteller Milliardeninvestitionen stemmen. Volkwagen will deshalb Stellen streichen, BMW in den kommenden vier Jahren 12 Milliarden Euro sparen. Soweit ist es bei Daimler noch nicht. Wie der Konzern ankündigte, konzentriert sich der angestoßene Sparkurs zunächst auf die Verwaltung. Das kommt an der Börse gut an - die Daimler-Aktie legt am Nachmittag knapp vier Prozent auf 54,07 Euro zu. EUWAX ...

