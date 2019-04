Der Kaffeeröster und Einzelhändler Tchibo fordert in Schwellenländern nun Vorgaben für faire Löhne von Beschäftigten in der Textilindustrie.

Der Tchibo-Konzern, einer der führenden Textilhändler in Deutschland, setzt sich zum Schutz der Beschäftigten in den Schwellenländern für mehr staatliche Regulierung ein. "Freiwillige Initiativen reichen nicht", sagte Nanda Bergstein, Tchibo-Direktorin für Unternehmensverantwortung, im Vorfeld einer Veranstaltung am Mittwoch in Berlin. "Wenn wir jetzt gemeinsam keine höheren Löhne durchsetzen, bleibt 'fair fashion' eine Illusion."

Tchibo verfolge seit 13 Jahren das strategische Ziel, ein zu 100 Prozent nachhaltig arbeitendes Unternehmen zu werden und habe dafür viel investiert und einiges erreicht.

"Wir wollen und wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...