Gestern + 5 % und heute oder in den nächsten Tagen gibt es voraussichtlich eine Entscheidung in Brüssel über die weiteren Bedingungen zur Fusion mit Tata auf der Stahlseite. Dafür gibt es zwei Pläne, einmal mit und einmal ohne Fusion und jeweils mit den Folgen für das was übrig bleibt, nämlich ThyssenKrupp als letzer Montankonzern, der dann in drei oder vier Teile zerlegt wird. Auch dies ist eine Wette, die schwer zu rechnen ist aber worin Phantasie steckt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info