Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat vom Flugzeugbauer Boeing Nachbesserungen am Softwareupdate für Maschinen vom Typ 737 Max 8 gefordert. Es sei noch "zusätzliche Arbeit" nötig, erklärte die FAA. Die Behörde erwarte, das endgültige Softwarepaket "in den kommenden Wochen" vorgelegt zu bekommen. "Die FAA wird die Software nicht für eine Installation zulassen, bevor die Behörde mit der Vorlage zufrieden ist", betonte die Luftfahrtaufsicht. Das könnte bedeuten, dass die Maschinen deutlich länger am Boden bleiben müssen als erwartet. Nach Abstürzen von zwei Boeing 737 Max 8 binnen fünf Monaten dürfen sämtliche Flugzeuge dieses Typs weltweit nicht mehr abheben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:00 Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar (ursprünglich 26.3.2019) PROGNOSE: -2,1% gg Vm zuvor: revidiert +0,3% gg Vm; vorläufig +0,4% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % Nikkei-225 21.535,63 +0,12% Hang-Seng-Index 29.610,61 +0,16% Kospi 2.177,04 +0,40% Shanghai-Composite 3.184,93 +0,46% S&P/ASX 200 6.242,40 +0,41%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Nach den meist kräftigen Vortagesgewinnen in Reaktion auf ermutigende Konjunktursignale aus China geht es noch etwas weiter nach oben. Unterstützung kommt aus den USA in Gestalt ebenfalls günstig ausgefallener Wirtschaftsdaten und fester US-Indizes. Tagessieger ist bislang Sydney. Die Notenbank in "Down Under" hat wie erwartet den Leitzins unverändert gelassen, nachdem sie sich zuletzt bereits besorgt über den Wirtschaftsausblick gezeigt hatte. Nach Einschätzung von Volkswirten klingen die Notenbanker erneut vorsichtiger, auch wenn sie von einem weiter starken Arbeitsmarkt sprächen. Der Austral-Dollar fällt darauf zurück von 0,7107 auf 0,7080 US-Dollar. Nicht nur an den chinesischen Börsen setzen die Anleger darauf, dass es in den US-chinesischen Handelsgesprächen im Wochenverlauf Fortschritte geben wird. Sie werden am Mittwoch in den USA fortgesetzt unter Beteiligung von Chinas Vizepremier Liu He.

US-NACHBÖRSE

Nachdem Lyft nach ihrem erfolgreichen Börsendebüt am Freitag im regulären Montagshandel bereits um fast 12 Prozent abgesackt waren, gaben sie nachbörslich um weitere 0,3 Prozent nach. Eastman Kodak verloren über 8 Prozent. Das auf Digitaldruck spezialisierte Unternehmen ist im Fiskaljahr 2018 in die roten Zahlen gerutscht und machte einen Verlust von 16 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 94 Millionen im Jahr zuvor. Der Umsatz sank auf 1,3 (1,4) Milliarden Dollar, zugleich schrumpfte die Liquidität auf 246 (343) Millionen Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.258,42 1,27 329,74 12,56 S&P-500 2.867,19 1,16 32,79 14,37 Nasdaq-Comp. 7.828,91 1,29 99,59 17,99 Nasdaq-100 7.478,42 1,35 99,65 18,14 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 833 Mio 1.083 Mio Gewinner 2.262 1.800 Verlierer 715 1.124 unverändert 68 114

Fest - Überraschend gute Konjunkturdaten aus China und den USA ließen die Anleger beherzt zu Aktien greifen. In den USA überzeugte vor allem der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der stärker als erwartet stieg. Etwas schwächere Einzelhandelsumsätze dämpften die Kauflaune nicht nachhaltig. Unter den Einzelwerten verlor die Kellogg-Aktie 2,4 Prozent. Das Unternehmen gibt insgesamt drei Sparten, darunter Keebler und Famous Amos, an Hostess Brands, den Besitzer des Fererro-Konzerns ab. Die Lyft-Aktie verlor nach dem fulminanten Börsen-Debüt vom Freitag fast 12 Prozent auf 69,01 Dollar und fiel damit unter den Ausgabepreis von 72 Dollar zurück. Kräftige Kursgewinne verzeichneten die in den USA gelisteten Aktien von Kasinobetreibern, nachdem Daten zu den Glücksspielumsätzen aus dem chinesischen Spielerparadies Macau nicht so schlecht ausgefallen waren wie befürchtet. Wynn Resorts stiegen um 8,4 Prozent. Melco Resorts gewannen 8,1 Prozent. MGM Resorts legten um 3,6 Prozent zu und Las Vegas Sands um 3,9 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,32 6,0 2,26 111,6 5 Jahre 2,30 6,8 2,23 37,7 7 Jahre 2,40 8,2 2,31 14,9 10 Jahre 2,49 8,8 2,41 4,8 30 Jahre 2,89 7,6 2,82 -17,6

Nach der Veröffentlichung überraschend guter Konjunkturdaten aus China und den USA ließen die Anleger Anleihen links liegen. Auch die Hoffnung auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen China und den USA habe das Interesse an den vermeintlich sicheren Staatsanleihen gedämpft, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:33 % YTD EUR/USD 1,1209 +0,1% 1,1202 1,1233 -2,2% EUR/JPY 124,80 -0,0% 124,84 124,74 -0,7% EUR/GBP 0,8573 -0,1% 0,8581 0,8601 -4,7% GBP/USD 1,3075 +0,2% 1,3054 1,3059 +2,6% USD/JPY 111,34 -0,1% 111,41 111,04 +1,5% USD/KRW 1136,86 +0,3% 1133,86 1134,21 +2,0% USD/CNY 6,7179 +0,1% 6,7115 6,7122 -2,3% USD/CNH 6,7225 +0,0% 6,7197 6,7178 -2,2% USD/HKD 7,8497 -0,0% 7,8498 7,8496 +0,2% AUD/USD 0,7085 -0,3% 0,7105 0,7125 +0,6% NZD/USD 0,6782 -0,0% 0,6783 0,6823 +1,0% Bitcoin BTC/USD 4.762,26 +15,2% 4.134,26 4.117,38 +28,0%

Der Dollar legte nach dem überraschend guten ISM-Index zu. Der Euro fiel bis dicht an die Marke von 1,12 Dollar, zusätzlich belastet von schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone. Im Tageshoch hatte er 1,1250 Dollar gekostet. Das britische Pfund legte vor neuerlichen Abstimmungen am späten Montagabend im britischen Parlament zu Brexit-Alternativszenarien auf rund 1,3120 Dollar zu. Nach dem vierfachen "No" gab es dann praktisch sämtliche Gewinne wieder preis. Im asiatisch dominierten Dienstaghandel bewegt es sich minimal erholt seitwärts.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,83 61,59 +0,4% 0,24 +32,9% Brent/ICE 69,19 69,01 +0,3% 0,18 +26,0%

Für die Ölpreise ging es mit den überraschend guten Konjunkturdaten aus China und den USA nach oben. Zudem habe der am Freitag vermeldete Rückgang der aktiven US-Bohranlagen gestützt, hieß es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,4 Prozent auf 61,59 Dollar, für Brent ging es um 2,1 Prozent auf 69,01 Dollar nach oben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,32 1.287,67 +0,1% +0,65 +0,5% Silber (Spot) 15,09 15,12 -0,2% -0,03 -2,6% Platin (Spot) 850,92 850,00 +0,1% +0,92 +6,8% Kupfer-Future 2,93 2,92 +0,1% +0,00 +11,0%

Der neu erwachte Konjunkturoptimismus ließ die Anleger einen Bogen um "sichere Häfen" machen. Der Goldpreis sank um 0,3 Prozent auf 1.288 Dollar, zusätzlich belastet von wieder anziehenden Renditen am Anleihemarkt.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

BREXIT

Im Brexit-Streit in Großbritannien zeichnet sich weiter keine Lösung ab. Nachdem das britische Unterhaus sich am Montagabend erneut auf keine Alternative zum Austrittsabkommen einigen konnte, berät Premierministerin Theresa May am Dienstag mit ihren Minister über das weitere Vorgehen.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Zentralbank hält angesichts des Abschwungs auf dem Immobilienmarkt und der Kreditklemme ihren Kurs und lässt den Leitzins unangetastet bei 1,5 Prozent. Volkswirte und Marktbeobachter hatten damit auch gerechnet. "Das Board wird die Entwicklungen weiterhin beobachten und die Geldpolitik festlegen, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu unterstützen und das Inflationsziel im Laufe der Zeit zu erreichen", sagte Notenbankgouverneur Philip Lowe.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Die Verbraucherpreise in Südkorea sind im März gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozent gestiegen, weniger stark als Ökonomen mit 1,0 Prozent geschätzt hatten.

USA/TÜRKEI

Wegen eines Rüstungsgeschäfts zwischen Ankara und Moskau haben die USA die Auslieferung von F-35-Kampfflugzeugen an die Türkei gestoppt.

VENEZUELA

Das Oberste Gericht in Venezuela hat die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Oppositionsführer Juan Guaido gefordert. Das als Maduro-treu geltende Oberste Gericht wirft Guaido vor, im Februar trotz einer Ausreisesperre das Land verlassen und eine Reihe südamerikanischer Länder besucht zu haben.

BHP

muss seine Prognosen für die Produktions- und Stückkosten für das Fiskaljahr 2019 anpassen. Der Zyklon Veronica, der jüngst Westaustralien heimgesucht und Port Hedland teilweise überschwemmt hat, dürfte nach einer ersten Schätzung die Eisenerzproduktion um etwa 6 bis 8 Millionen Tonnen schmälern, erklärte BHP.

