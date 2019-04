Die Privatbank Berenberg hat Easyjet von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 1040 Pence belassen. Die Bewertung der Aktien des Billigfliegers berücksichtige nun angemessen die Gewinnrisiken für das laufende Jahr und sei jetzt insofern realistisch, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN GB00B7KR2P84

AXC0062 2019-04-02/08:25