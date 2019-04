Die Goldaktien haben gestern deutlich korrigiert. Doch es gab auch am gestrigen Handelstag Aktien, die sich dem Druck nicht gebeugt haben und sogar im Plus geschlossen haben. Eine davon ist der kleine Goldproduzent K92 Mining. Der Grund für das Plus ist eine neue Einschätzung des Analysehauses Clarus Securities. Die Analysten haben ihre spekulative Kaufempfehlung mit Kursziel 2,60 Kanadische Dollar noch einmal bekräftigt.

