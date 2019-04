Zürich (ots) - localsearch (Swisscom Directories AG) lanciert

SWISS LIST, ein innovatives Produkt für Schweizer KMU. SWISS LIST ist

das Einstiegsticket in die digitale Welt und verhilft Firmen zu einer

breit abgestützten Präsenz im Internet. Auf Wunsch können

Kartendienste wie Google und Apple Maps sowie die Navigationsgeräte

der meisten Automarken in das Produkt integriert werden.



localsearch, die führende Digitalagentur für Schweizer KMU und

Betreiberin von local.ch und search.ch, lanciert SWISS LIST, ein

innovatives Produkt für die Präsenz in der digitale Welt. Das neue

Angebot verhilft Firmen zu hoher Sichtbarkeit im Internet und erlaubt

es ihnen so, an der schnell fortschreitenden Digitalisierung

teilzuhaben.



«Heute informieren sich 80 Prozent aller Schweizer Konsumenten

online über Dienstleister, Öffnungszeiten, Geschäftsadressen und

ähnliches. Darauf sind viele KMU nur ungenügend vorbereitet. Fast

jedes zweite KMU wird im Netz beispielsweise mit fehlerhaften

Kontaktdaten oder falschen Öffnungszeiten geführt. Diesen Firmen

können dadurch gute Geschäfte entgehen. Mit SWISS LIST haben wir ein

leistungsstarkes Produkt geschaffen, dank welchem unsere Kunden auf

den wichtigsten Plattformen der digitalen Welt gefunden werden und

das ihnen erlaubt, ihre Profile zentral zu verwalten», sagt Stefano

Santinelli, CEO von localsearch.



Kunden, die sich für das SWISS LIST Produkt entscheiden, sind mit

ihren Firmenprofilen nicht nur auf den reichweitenstarken Schweizer

Portalen local.ch und search.ch präsent, sondern auch bei Google und

Bing. Auf Wunsch sind zudem die Navigationsdienste fast aller in der

Schweiz erhältlichen Automobilmarken sowie von Apple Maps, Google

Maps, TomTom, Waze u.w. in das Paket integrierbar.



Stefano Santinelli: «SWISS LIST ist der beste Einstieg für KMU in

die digitale Welt. Mit dem Produkt können wir rund 300'000 Schweizer

Firmen zu einer noch besseren Präsenz auf den wichtigsten

Online-Plattformen verhelfen. So sorgen wir dafür, dass unsere Kunden

ganz direkt von der Digitalisierung profitieren».



Über SWISS LIST



SWISS LIST gibt es in zwei Ausführungen. SWISS LIST «Starter»

beinhaltet die Publikation einer Vielzahl von Unternehmensangaben auf

local.ch, search.ch, Google und Bing. Dazu gehören Mobil- und

Fixnummern, Öffnungszeiten und E-Mail-Adressen.



SWISS LIST «Standard» erlaubt zusätzlich die Integration der

Unternehmensangaben in die geläufigsten Kartendienste (Apple Maps,

Google Maps, TomTom, Waze, u.w.) und Navigationsgeräte der meisten

Automobilhersteller. Ausserdem beinhaltet das Gesamtpaket die

Publikation der Firmen-URL und ermöglicht den Einsatz von Attributen.



SWISS LIST ersetzt die bisherigen Eintragsprodukte.



