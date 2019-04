Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei der Europäischen Zentralbank geht es weiter mit dem Rückzug vom Rückzug: In der vergangenen Woche dachten die Währungshüter laut über Erleichterungen für das Bankensystem bei Belastungen aus dem negativen Einlagenzinssatz nach, so die Analysten der DekaBank.Die Märkte hätten dies so interpretiert, dass der negative Zinssatz noch lange bleiben werde. Damit sei allen Hoffnungen auf ein absehbares Ende der Null- und Negativzinswelt erneut ein Dämpfer verpasst worden. An den Anleihemärkten seien prompt die Renditen gesunken. Doch die Aktienmärkte hätten kaum reagiert. Derweil habe die erneute Abstimmungsniederlage der britischen Regierung im Parlament am Freitag zwar das Risiko eines harten Brexits ohne Austrittsvertrag am 12. April zunehmen lassen, doch bleibe die Wahrscheinlichkeit dafür weiterhin recht gering. Einer deutlichen Verlängerung der Austrittsfrist mit einer Teilnahme Großbritanniens an den Europawahlen Ende Mai würde die EU bei dem für den 10. April avisierten Sondergipfel voraussichtlich zustimmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...