Das deutsche Börsenbarometer steht vor entscheidenden Hürden. Ein Sprung darüber könnte den Weg in ein erfolgreiches Börsenjahr 2019 ebnen.

Nach dem erfolgreichem Start in die Handelswoche legt der Dax am heutigen Dienstag erstmal eine Pause ein. Zur Eröffnung notiert das deutsche Börsenbarometer praktisch unverändert bei 11.680 Punkten. Gestern schloss der deutsche Index 1,35 Prozent im Plus bei 11.675 Punkten.

Derzeit steht das deutsche Börsenbarometer womöglich vor der entscheidenden Weichenstellung für das gesamte Börsenjahr 2019: Sollte der Leitindex nachhaltig die 200-Tagelinie (aktuell bei 11.716 Punkten) und auch noch die Marke von 11.800 Zählern überwinden, dann stehen nach Meinung vieler Experten die Zeichen auf weitere anhaltende Kursgewinne. Nachhaltig bedeutet, dass der Leitindex zumindest einmal - besser wären sogar drei Tage hintereinander - oberhalb dieser Marken aus dem Handel geht. Kurzfristig hat der Dax die Marke schon einmal überwunden und mit 11.823 Zählern ein neues Jahreshoch markiert.

Bei Kursen oberhalb von 11.800 Punkte wäre der sogenannte Bärenmarkt beendet. In solch einer Marktphase befindet sich der Dax seit Oktober 2018, als er unter die Marke von 11.800 Punkte rutschte und damit mehr als 20 Prozent gegenüber seinem Höchststand verloren hatte. Das ist die Definition eines Bärenmarkts. Und die 200-Tagelinie wird klassischerweise zur Beurteilung des längerfristigen Trends herangezogen.

Was für weiter steigende Kurse spricht: Der Monat April ist saisonal ein guter Börsenmonat, im Durchschnitt steigt der Dax in diesem Monat um 0,83 Prozent - was den Trend seit Anfang des Jahres bestärkten würde. In den ersten drei Börsenmonaten legt die Frankfurter Benchmark mehr als neun Prozent zu. Auch der Dow Jones zeigte mit einem Kursplus von zwölf Prozent im ersten Quartal den besten Jahresauftakt seit 1987.

Die aktuelle Börsenstimmung spricht allerdings zumindest kurzfristig gegen weiter steigende Kurse. Nach Meinung des Verhaltensökonomen Joachim Goldberg, der eine Umfrage der Börse Frankfurt auswertet, würden Investoren sich wieder schnell von ihren jüngsten Kaufen trennen, sollte der Dax wieder in die Regionen des bisherigen Jahreshochs - 11.823 Punkte - steigen.

Auch die Experten der Investment-Beratungsfirma Sentix sehen nach Auswertung ihrer Stimmungsumfrage am Markt keine übermäßig risikobereite Anleger, sondern eher irritierte Investoren. "Dies spricht für eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit der Aktienmärkte in der nahen Zukunft."

Und Stephan Heibel, der die wöchentliche Handelsblattumfrage Dax-Sentiment auswertet, rät den Anlegern: "Einfach mal ein wenig abwarten". Die Gemengelage an den Börsen ...

