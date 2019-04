Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag ohne grosse Ausschläge in den Handel gestartet. Der Leitindex SMI gibt aktuell minimal nach. Dieser Marschhalt ist laut Händlern keine Überraschung, nachdem der SMI fünf Tage in Folge Gewinne verbucht und dabei um über 200 Punkte angezogen hatte. Positive und negative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...