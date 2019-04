BERLIN (Dow Jones)--Der Bund will den Kommunen bei der Integration anerkannter Flüchtlinge doch noch finanziell entgegenkommen und plant weiterhin eine Übernahme der Kosten der Unterkunft. "Ich bin dafür, eine unkomplizierte und vor allem nachhaltige Finanzierungsregelung für die Flüchtlingskosten zu finden", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) der Süddeutschen Zeitung. Städte und Gemeinden trügen die Hauptlast der Integration. "Jede Regelung muss das berücksichtigen", sagte Scholz. "Eine einfache Möglichkeit wäre, wenn in einer Gesamtregelung die Kosten für die Unterkunft anerkannter Flüchtlinge wie bisher vom Bund übernommen werden."

Scholz macht damit nach Angaben des Blattes das Angebot, nochmals mehr als 1 Milliarde Euro Integrationshilfen jährlich an die Kommunen draufzulegen. Vergangenes Jahr betrugen die Kosten für die Unterkünfte insgesamt 1,3 Milliarden Euro. Der Finanzminister will aber einen großen Teil der Bundesmittel für die Flüchtlingskosten an die Länder kürzen. Der Bund soll nach seinen Plänen ab 2020 für jeden anerkannten Flüchtling eine Pauschale von 16.000 Euro an Länder und Kommunen überweisen, die über fünf Jahre gestückelt ausgezahlt wird: im ersten Jahr 6.000, im zweiten 4.000 und in jedem weiteren Jahr 2.000 Euro. Dagegen hatten die Länder heftig protestiert.

