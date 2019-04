Klima- und Umweltschutz sowie die soziale Fragen sind für viele Menschen in Deutschland die wichtigsten politischen Themen in den Kommunen.

Soziale und ökologische Probleme in den Kommunen brennen einer Umfrage zufolge immer mehr Menschen besonders unter den Nägeln. Einem am Dienstag von der Bertelsmann Stiftung vorgelegten Bericht zufolge, gaben in der repräsentativen Studie neun von zehn Befragten den Klimaschutz als besonders dringliche Aufgabe an, die vor Ort angegangen werden müsse - 13 Prozentpunkte mehr als noch im Jahr zuvor.

Weitere häufig genannte lokale Herausforderungen waren die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum (84 Prozent), Müllreduzierung und Armutsbekämpfung (jeweils 83 Prozent).

Die repräsentative Umfrage, die im September 2018 telefonisch geführt wurde, legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Wahrnehmung von Armut in der Kommune. Jeder Vierte hält Armut am eigenen Wohnort für ein "großes" oder sogar "sehr großes Problem" (27 Prozent).

