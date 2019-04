True Fit hilft den weltweit größten Modehändlern jeden Schritt der Customer Journey zu personalisieren



Berlin (ots/PRNewswire) - True Fit (https://www.truefit.com/Home), die datengesteuerte Plattform, welche das Fashion Genome (https://www.truefit.com/products/genome) für die Modebranche entwickelt hat, steht kurz davor, die 100 Millionen-Marke an registrierten Benutzern zu knacken und erreicht gleichzeitig ein neues Rekordwachstum von 73%. Für weltweit führende Schuh- und Bekleidungsmarken sowie große Händler werden die größten Einkauf- und Kundenpräferenz Datenbanken implementiert und somit jeder Schritt der Kunden personalisiert.



True Fit entwickelte das Fashion Genome (https://www.truefit.com/products/genome) in Partnerschaft mit hunderten von globalen Händlern und tausenden von führenden Schuh- und Bekleidungsmarken. Es verknüpft Stil- und Passformattribute für Schuhe und Bekleidung, die über 50% des weltweiten Umsatzes auf sich vereinen, mit Stil- Marken- und Passform-Vorlieben sowie Transaktionsdaten von fast 100 Millionen registrierten True Fit Nutzern. Damit haben Händler die Möglichkeit, ihren Kunden genau die Bekleidungsstücke und Schuhe zu zeigen, die sie lieben werden und behalten wollen. True Fit (http://www.truefit.com/) hat dafür ein ausgeklügeltes System von KI-Modellen entwickelt, um Produktattribute und Kundenpräferenzen für jeden Kunden individuell zusammenzufügen. Die Empfehlungen werden dabei ständig verfeinert, da eine anonymisierte händlerübergreifende Datenbank mit über drei Milliarden Käufen und Retouren von 550 Millionen Kunden analysiert wird. Dadurch können Händler ihre Kunden mit einem persönlicheren Service begeistern und an sich binden. Mittlerweile ist die Plattform von True Fit über ihre ursprüngliche Bedeutung der Online-Personalisierung von über 200 großen Einzelhändlern und tausenden von Marken hinausgewachsen und bietet auch Optimierung von Offline-Aktivitäten in der Ladenfläche oder im Call Center an, um Verkäufern bessere Möglichkeiten der individuellen Kundenberatung an die Hand zu geben.



Im Jahr 2018 ging True Fit weltweit über 50 neue Partnerschaften mit führenden Mode- und Schuhhändlern ein. Da der Modehandel ständig auf dem neuesten Stand sein muss, um mit den sich schnell voranschreitenden Veränderungen im Konsumverhalten mithalten zu können, arbeitet True Fit gemeinsam mit seinen die Kunden an neuen Lösungen, die das Einkaufserlebnis der Konsumenten zu verbessern und jeden Schritt der Customer Journey besser personalisieren.



75%1 der Kunden bevorzugen Marken, die ein individuelles Angebot oder Einkaufserlebnis bieten, weshalb auch 94% der Einzelhandelsmanager Personalisierung des Einkaufserlebnisses als entscheidend für den aktuellen und zukünftigen Erfolg sehen2. Die Personalisierungsplattform von True Fit bringt diese beiden Bedürfnisse zusammen und hilft mit somit, die Umwandlung von Besuchern zu Kunden (Conversion Rate) deutlich zu verbessern, Retouren zu reduzieren und den Kundenwert nachhaltig um 3-10% zu steigern.



Im Jahr 2018 brachte True Fit drei neue Produkte auf den Markt, um die Bedürfnisse der Händler zu erfüllen:



- True Discovery (https://www.truefit.com/Products/Discovery-Engine) - KI-gestützte Empfehlungen von individuell passenden Produkten für jeden einzelnen Kunden an jedem Punkt im Online Shop, im Laden oder Call Center. - True Insight® (https://www.truefit.com/Products/True-Insights) - Unterstützt Einzelhändler bei intelligenten, datengestützten Marketing-, Merchandising- und Designentscheidungen. - True 360 (https://www.truefit.com/Products/True-360) - Ermöglicht einen 360-Grad-Blick eines Händlers auf seine Kunden durch die Integration von Stil Präferenzen und Produktempfehlungen in eigene CRM Systeme.



Diese Markteinführungen vervollständigen True Fit's Entwicklung vom Ein-Produkt-Unternehmen mit einer reinen Passform-Lösung hin zu der kompletten Personalisierungsplattform für die Bekleidungsindustrie. Die speziellen Bedürfnisse der Modehändler rund um die Bereiche Personalisierung, Zielgruppendefinition und Merchandising Analyse werden somit komplett bedient. Der Markt hat diese erweiterte Plattform bereits sehr gut angenommen; im letzten Jahr stieg das Wachstum von True Fit um 73%. Zudem lag der Anteil der Händler, welche die komplette Plattform nutzen möchten, bereits bei 48%.



William R. Adler, CEO von True Fit, sagte: "Wir verbringen die meiste Zeit damit, den Händlern zuzuhören, denn sie sagen uns genau, wie wir das Fashion Genome noch besser an ihre Bedürfnisse anpassen müssen. Sie entwickeln ständig neue Ideen, ihre unglaublich große Bandbreite an Fashion-Produkten mit den Anforderungen jedes einzelnen Kunden entlang der gesamter Customer Journey besser in Einklang zu bringen. Und wir sind sehr stolz darauf, dass es uns innerhalb kurzer Zeit gelungen ist, die True Personalisierungsplattform zu entwickeln, die erste ihrer Art, die genau den spezifischen Bedürfnissen der Bekleidungs- und Schuhbranche entspricht. Durch die Strukturierung und Datenverknüpfung zwischen Geräten, Händlern und Marken haben wir sehr detaillierte Erkenntnisse über jeden Verbraucher und dessen Vorlieben gewonnen. Wir haben eine neue Ära in der Personalisierung eingeläutet und können endlich die Lücken füllen, die Händler bisher noch in ihrem Wissen über ihre Kunden hatten, um ihnen noch besseren Service anbieten zu können."



Adler fährt fort: "Unsere Vision ist es, den Verbrauchern dabei zu helfen, so einfach wie möglich genau die Kleidungsstücke oder Schuhe zu entdecken, die sie lieben. Der beste Weg, dies zu erreichen, geht dabei in Partnerschaft mit Unternehmen, welche die Datenplattform von True Fit nutzen können. Über 100 weitere Technologieunternehmen bieten heutzutage Personalisierungsservices an und wir können unsere Plattform in dieses Ökosystem von Anbietern integrieren. Davon profitieren sowohl der Verbraucher als auch der Händler unglaublich."



Über True Fit



True Fit (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http s%3A%2F%2Fwww.truefit.com%2F&esheet=51902547&newsitemid=2018112000514 4&lan=en-US&anchor=True+Fit&index=4&md5=5130d748edfd023ff3e79eb12426a dbe) ist eine datengetriebene Personalisierungsplattform für Schuh- und Bekleidungshändler. Sie entschlüsselt den persönlichen Stil, die Passform und die Größe eines jeden Kunden für jeden Schuh und jedes einzelne Kleidungsstück. Produktspezifikationen tausender führender Bekleidungs- und Schuhmarken werden mit anonymisierten Kundenbestellungen hunderter Top-Händler, persönlichen Präferenzen von Millionen registrierten True Fit-Nutzern, sowie hunderten Millionen von anonymen Konsumenten verknüpft. Damit kann True Fit den detaillierten Stil, die Passform, die Größe und andere technische Attribute von Kleidung und Schuhen den Stilpräferenzen und dem Kaufverhalten von Millionen von individuellen Konsumenten zuordnen.



True Fit hat über hochrangige Risikokapitalgeber 100 Millionen Dollar eingesammelt, um die weltweiten Schuh- und Bekleidungsdaten in dem Fashion Genome zu bündeln und das digitale Wachstum in dieser zwei Billionen Dollar großen Branche zu fördern. Die True Fit Personalisierungsplattform wird von 250 globalen Händlern strategisch eingesetzt, die 17.000 Marken und fast 100 Millionen registrierte Nutzer repräsentieren. Das Fashion Genome ermöglicht Händlern und Marken, seinen Verbrauchern eine beispiellose Personalisierung anzubieten. Dies geschieht über SaaS (Software as a Service) Lösungen, API's und Datenservices in Verbindung mit Verbraucherpräferenzdaten, persönlichen Stilvorlieben, Passformbewertungen, Größenempfehlungen, Passformdetails und Merchandising Analysen. Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://cts.busi nesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2F company%2Ftrue-fit-corporation&esheet=51902547&newsitemid=20181120005 144&lan=en-US&anchor=LinkedIn&index=5&md5=5213d41812785b084f20cfeccd1 38149), Facebook (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url =https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FTrue-Fit%2F524832114255703& esheet=51902547&newsitemid=20181120005144&lan=en-US&anchor=Facebook&i ndex=6&md5=8e17296d8f4b65e5dc3e93c3de763956), YouTube (https://cts.bu sinesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2 Fplaylist%3Flist%3DPL79FedeSrzToFUaYZyPl0XldUlfR7SgA9&esheet=51902547 &newsitemid=20181120005144&lan=en-US&anchor=YouTube&index=7&md5=0bbe3 bddcec7276abe4d0afe7db5e940), und @TrueFit (https://cts.businesswire. com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftruefit&esheet =51902547&newsitemid=20181120005144&lan=en-US&anchor=%40TrueFit&index =8&md5=0cc75d422b6e0ccf63b856080a8528ad) auf Twitter.



