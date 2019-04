Wien (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone ist eine unverändert expansive Ausrichtung der Geldpolitik für lange Zeit zu erwarten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Europäische Zentralbank (EZB) habe sich auf der Sitzung am 7. März auf unveränderte Leitzinsen bis Anfang 2020 festgelegt. In weiterer Folge hänge eine erste Zinsanhebung von der Wirtschafts- und dabei vorrangig von der Inflationsentwicklung ab. Neben der Klarstellung der Absichten in Bezug auf die Leitzinssetzung versichere die EZB die Versorgung mit Notenbankliquidität noch sehr lange generös zu gestalten. Zum ersten sollten Tilgungen von Anleihen, die im Rahmen des Asset Purchase Programme erworben worden seien, noch bis weit nach einer ersten Zinsanhebung voll reinvestiert werden. Zum zweiten würden von September 2019 bis März 2021 jedes Quartal Refinanzierungsgeschäfte (TLTROs) mit einer Laufzeit von zwei Jahren angeboten. Somit könnten Ausleihungen von Banken aus vorangegangenen TLTROs, welche zwischen Juni 2020 und März 2021 fällig würden und sich auf rund EUR 740 Mrd. summieren würden, ersetzt werden. ...

