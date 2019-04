Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der massiven Kurvenbewegung in der Eurozone zur Mitte der vergangenen Woche stabilisieren sich die Kurven in der Kernunion wieder und Renditen steigen leicht an, so die Analysten der DekaBank.Einiges der Bewegung nach unten sei aus Sicht der Analysten technisch bedingt gewesen und habe eine einseitige ("falsche") Marktpositionierung reflektiert. Entsprechend seien Marktteilnehmer gezwungen gewesen, hinter der Entwicklung herzuspringen, sobald erste Stopps gerissen worden seien. Dies habe zu Übertreibungen bei den Renditen nach unten geführt. Die Analysten der DekaBank halten an der Sicht fest, dass sich ohne ernsthafte Rezessionszeichen die Bundkurve in den kommenden Wochen leicht nach oben verschieben sollte und eine Kurvenverflachung das wahrscheinlichste Szenario bleiben sollte. Mit Blick auf Spread-Kompression würden vor allem die Märkte in der Kernunion attraktiv erscheinen. (Ausgabe vom 01.04.2019) (02.04.2019/alc/a/a) ...

