Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Gemäß der Vorabschätzung für den Berichtsmonat März ist die Inflationsrate in der Eurozone von 1,5% im Vormonat auf 1,4% gesunken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gleichzeitig sei auch die Kerninflationsrate mit 0,8% auf den niedrigsten Wert seit April 2018 gefallen. Demnach setze sich die jüngste Tendenz einer nachlassenden Inflationsdynamik in der Eurozone fort und dürfte der EZB damit weiteres Kopfzerbrechen im Hinblick auf das Erreichen des Inflationsziels von "nahe aber knapp unter 2%" bereiten. Die Analysten würden nicht mit weiteren Leitzinsschritten in der Eurozone bis Ende 2020 rechnen. (02.04.2019/alc/a/a) ...

