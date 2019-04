Tabula rasa bedeutet in etwa »reinen Tisch« machen. Das trifft auf eine neu eingeführte VDE-Anwendungsregel zu. Zum 1.4.2019 tritt die VDE-AR-N 4100 in Kraft. Was man im Strom der kontinuierlichen Normenänderungen mit einem Achselzucken zur Kenntnis nehmen könnte, verdient einen etwas genaueren Blick. Denn dahinter verbirgt sich eine tiefer greifende Umwälzung.

Die neue Anwendungsregel tritt nämlich an die Stelle der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Netzbetreiber. Die TAB gibt es zwar weiterhin, allerdings regeln diese nun nur mehr die administrativen Angelegenheiten wie etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...