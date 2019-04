Der Aktienkurs von ThyssenKrupp fällt am Dienstag um 0,4 Prozent. Am Montag noch zeigte sich der Titel sehr stark und versucht sich an einer Bodenbildung um 12 Euro. Die Notierungen liegen damit wieder oberhalb ihrer 21-Tagelinie. Auch wenn die Kursstärke zu Wochenbeginn noch kein Befreiungsschlag darstellt, so könnte die Erholung dennoch andauern.

