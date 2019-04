Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei der gestrigen Abstimmungsrunde in Westminster gab es - völlig überraschend!!! - wieder keine Mehrheit für irgendein "Brexit"-Szenario, berichten die Analysten der Helaba.Marktteilnehmer scheinen von dem ewigen Hin und Her in London zunehmend gelangweilt, so die Analysten der Helaba. Das Schlagzeilenrisiko bleibe zwar hoch, da noch immer nichts definitiv ausgeschlossen werden könne, die Akteure würden es aber vermeiden, sich in irgendeine Richtung zu positionieren. Mehr und mehr nehme die Stimmung zu, wonach lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende gesehen würde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...