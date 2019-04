Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lanxess vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern dürfte sich wie vom Unternehmen erwartet im Jahresvergleich stabil entwickelt haben, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten könnte sich das Management weiter zuversichtlich zeigen, dass das operative Ergebnis (Ebitda) für 2019 wie angepeilt in etwa dem Vorjahreswert entsprechen wird./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / 04:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-04-02/11:15

ISIN: DE0005470405