Bern-Liebefeld (ots) - 1'800 Standorte, 21'700 Beschäftigte und

340'000 Kundinnen und Kunden pro Tag - das sind nur einige der

Eckwerte hinter der gut funktionierenden medizinischen

Grundversorgung durch Apotheker. Mit verschiedenen

Kommunikationsmassnahmen machen die Apotheken darauf aufmerksam, was

sie alles für die Schweizer Bevölkerung leisten. Mit persönlicher

Beratung und Betreuung, Soforthilfe und Prävention sowie neu der

Beratung und Verschreibung rezeptpflichtiger Medikamente bei

einfachen medizinischen Problemen kümmern sie sich um das wichtigste

Gut unseres Lebens: die Gesundheit.



Gemäss Befragung von GFS Bern sind Apotheken auch 2018 die

wichtigste Vertrauensinstanz bei Krankheiten mit normalem Verlauf.

Täglich 340'000 Kundinnen und Kunden schätzen die rasche und nahe

Hilfe, die persönliche Beratung und Betreuung sowie die cleveren

Lösungen für die Gesundheit - wozu auch Präventionsangebote wie

Impfen oder Darmkrebsvorsorge gehören. 25'000 Personen liessen sich

in der Grippesaison 2018/19 in Apotheken impfen, 5'000 mehr gegenüber

der Vorsaison. Auch die Politik gesteht Apothekern mehr Kompetenzen

zu. Mit der Revision des Heilmittelgesetzes können Apotheker neu

einzelne verschreibungspflichtige Medikamente nach einer Beratung zu

konkreten Gesundheitsfragen direkt verordnen. Damit sind Apotheken

ideale erste Anlaufstellen bei Gesundheitsfragen und entlasten

Notaufnahmen in Spitälern sowie Hausärzte bei medizinischen

Bagatellen.



Fragen Sie Ihre Apothekerin



Mit verschiedenen Kommunikationsmassnahmen zeigt die

Apothekerschaft Frau und Herrn Schweizer nun, was sie alles für ihre

Gesundheit tut. Mit der Aufforderung «Fragen Sie Ihren Apotheker»

laden die 21'700 Fachpersonen in Schweizer Apotheken die Bevölkerung

ein, sich bei Gesundheitsfragen persönlich an sie zu wenden. Die

Kampagne ist im April bei vielen der 1'500 Apotheken sichtbar, die

beim Dachverband pharmaSuisse angeschlossen sind. Aber auch wer in

öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist oder im Internet surft,

wird mit der Kampagne in Berührung kommen. Video-Sketches gewähren

Einblicke in den sehr menschlichen Alltag von Apotheken. Die Kampagne

ist 2018 gestartet und wird auch im Oktober 2019 und im kommenden

Jahr fortgeführt.



Kampagne: www.ihr-apotheker.ch

Medienbilder: www.ihr-Apotheker.ch/media

Fakten und Zahlen: www.pharmaSuisse.org/faktenundzahlen



Eckdaten Kommunikationsaktivitäten «Fragen Sie Ihre Apothekerin»



- Ziele: Der Bevölkerung die vielfältigen Dienstleistungen der

Apothekerinnen und Apotheker aufzeigen sowie die Vorteile als

erste Anlaufstelle für Gesundheitsfragen hervorstreichen (Nähe,

Kompetenz, Soforthilfe, persönliche Beratung und Betreuung.

- Zielgruppen: in der Schweiz lebende Bevölkerung

- Massnahmen: Präsenz in einer Vielzahl der 1'500

Mitgliedapotheken von pharmaSuisse, Kommunikation in

öffentlichen Verkehrsmitteln, via Social Media und Aufzeigen der

Dienstleistungen unter www.ihre-apothekerin.ch

- Termine: zwei Kommunikationswellen im April und Oktober 2019



Über pharmaSuisse



Der Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse ist die

Dachorganisation der Apothekerinnen und Apotheker. Dem Verband sind

über 6'500 Mitglieder und 1'500 Apotheken (von insgesamt 1'800

schweizweit) angeschlossen. pharmaSuisse unterstützt seine Mitglieder

dabei, die Bevölkerung bei Gesundheitsfragen optimal zu beraten und

betreuen. Dazu erarbeitet der Verband wirkungsvolle

Präventionsmassnahmen und entwickelt zukunftsweisende

Dienstleistungen für die medizinische Grundversorgung. Mit dem Ziel,

das hohe Vertrauen der Bevölkerung in die Apotheken weiter zu

stärken. www.pharmaSuisse.org



