- BARCLAYS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1130 (1200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES BRITVIC WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 960 PENCE - BARCLAYS STARTS AG BARR WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 720 PENCE - BARCLAYS STARTS DIAGEO WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 3470 PENCE - BERENBERG CUTS ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 160 (280) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES EASYJET TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 1040 PENCE - BERENBERG RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 23 (22) PENCE - 'HOLD' - BOFA RAISES ASHMORE GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - CFRA CUTS EASYJET TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1100 (1400) PENCE - CITIGROUP RAISES HARGREAVES LANSDOWN TO 'NEUTRAL' ('SELL') - CREDIT SUISSE CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1241 (1571) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2400 (2000) P - FTSE INDICATED +0.2% TO 7332 (CLOSE: 7317.38) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 88 (92) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES B & M PRICE TARGET TO 435 (425) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 6700 (6445) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS EASYJET TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1100 (1650) PENCE - HSBC CUTS WIZZ AIR TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3000 (3900) PENCE - HSBC RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5180 (5140) PENCE - 'REDUCE' - LIBERUM CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1100 (1350) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 213 (205) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1300 (1600) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS ASTRAZENECA TO 'SELL' (NEUTRAL) - UBS CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 540 (670) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 1160 (1130) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1350 (1240) PENCE - 'NEUTRAL'



