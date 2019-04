Die vergangene Woche war eine Woche, in der es wieder sehr, sehr eng für Donald Trump wurde. Es war die Woche, in dem der Sonderermittler Robert Mueller seinen 400 Seiten langen Bericht über die mögliche Verschwörung zwischen Wladimir Putin und Donald Trump an Generalstaatsanwalt William Barr ablieferte, und die Redakteure in Deutschland wiederum ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...