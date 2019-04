München (ots) -



"Die Reimanns" mit 7,4 % MA (14-49 Jahre) - bester Marktanteil seit zwei Jahren



- "Daniela Katzenberger" mit 8,1 % MA (14-49 Jahre) - RTL II-Tagesmarktanteil von 5,7 % MA



Neue Folgen von "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" und "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" überzeugen erneut bei RTL II: Zur Primetime erreichten die Kult-Auswanderer starke 7,4 % MA bei den 14-49-Jährigen und sorgten somit für ihren besten Marktanteil seit März 2017. Bis zu 1,44 Mio. Zuschauer gesamt freuten sich gemeinsam mit Konny und Manu Reimann über das dritte Enkelkind Charles William.



Quotenstarker Umzug: Mit hervorragenden 8,1 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) hat Daniela Katzenberger die Zuschauer an ihrem Umzugsstress teilhaben lassen. Die Diskussionen des Promipaares "Katzenberger/Cordalis" um Teppiche und rosa Toaster verfolgten bis zu 1,48 Mio. Zuschauer gesamt.



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,7 % MA (14-49 Jahre).



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.04.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



