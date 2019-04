BERLIN (Dow Jones)--Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sieht Deutschland trotz internationaler Kritik bei der Höhe der Verteidigungsausgaben auf einem guten Weg. "Deutschland hält seine Zusagen ein", sagte von der Leyen im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. "Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir von einem absoluten Tiefpunkt kommen, da vorher 25 Jahre des Kürzens gestanden haben." Erst seit 2014 werde wieder investiert.

Wie in der Nato vereinbart, bewege man sich in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels der Verteidigungsausgaben an der Wirtschaftsleistung. "Wir sind jetzt auf dem Weg bergauf, und Deutschland hat gesagt bis zum Jahr 2024 schaffen wir 1,5 Prozent von diesen zwei Prozent", betonte die CDU-Politikerin. "Danach geht es weiter bergauf, und auf diesem Weg sind wir im Augenblick."

Es gehe aber auch darum, wer was in dem Militärbündnis leiste. Da stehe Deutschland etwa als zweitgrößter Truppensteller in Afghanistan gut da. Von der Leyen erklärte, im neuen Bundeshaushalt habe sie sich zwar mehr Mittel gewünscht, aber die Verteidigung habe letztlich in einem, für alle Ressorts deutlich knapperen Budget "einen guten, einen fairen Teil bekommen".

Kritik an sinkender Nato-Quote

Mit Blick auf die Kritik an der deutschen Finanzplanung für die Rüstunsgausgaben verwies die Verteidigungsmninisterin darauf, dass die tatsächlichen Ausgaben in den vergangenen Jahren "immer deutlich höher über dem, was ursprünglich einmal geplant war", gelegen hätten. "Die sogenannte mittelfristige Finanzplanung ist immer sehr konservativ, sehr zurückhaltend."

In den von Scholz vorgestellten Eckwerten für das Budget sind zwar für 2020 rund 2,1 Milliarden Euro mehr gegenüber dem Finanzplan für 2019 eingeplant, womit die Nato-Quote auf 1,37 Prozent anstiege. Danach soll die Quote laut der mittelfristigen Planung aber wieder sinken, von 1,33 Prozent im Jahr 2021 über 1,29 Prozent 2022 bis auf 1,25 Prozent im Jahr 2023.

Deutschland hat der Nato aber eine Steigerung auf 1,5 Prozent versprochen. Die USA pochen auf deutlich mehr Mittel und haben Scholz' Planungen bereits heftig kritisiert. Die Nato-Staaten wollen eigentlich ihre Verteidigungsausgaben bis 2024 in Richtung 2 Prozent steigern, und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Bundesregierung bereits mehrfach dazu aufgefordert, ihre Zusage einzuhalten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2019 05:08 ET (09:08 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.