++ ISM-Herstellungsindex aus den USA überzeugt ++ Märkte hoffen auf Details zum Fortschritt der Verhandlungsgespräche ++ EURUSD kämpft an 1,12er-Marke ++ DE30 notiert wieder über 11.700 Punkte-Marke ++ Die Wall Street erlebte am Montag einen guten Start ins zweite Quartal 2019, da an breiter Front Zuwächse zu beobachten waren und der marktbreite S&P 500 neue Jahreshochs erreichte. Die Kapitalmärkte befinden sich an einem Wendepunkt und derzeit scheinen die Marktteilnehmer die Oberseite zu favorisieren, zudem verringern die drei großen US-Aktienindizes weiter die Abstände zu ihren Allzeithochs. Der S&P 500 erfuhr in den ersten drei Monaten des Jahres einen Zuwachs von 13,1% - das beste Quartalsergebnis seit Q3 2009. Andererseits wurden die Märkte bisher von ...

