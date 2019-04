Northvolt-CEO Peter Carlsson möchte Europas größte Batteriezellenfabrik bauen - im schwedischen Niemandsland. Er erklärt, wie das funktionieren soll. Und was er von der Elektro-Offensive seines neuen Partners VW hält.

Herr Carlsson, Sie waren mehr als vier Jahre lang Manager bei Tesla. Was ist eigentlich das ambitioniertere Ziel: Elektromobilität massentauglich zu machen oder Europas größte Batteriefabrik zu bauen?Ich denke, dass beide Vorhaben extrem herausfordernd sind. Während meiner Zeit bei Tesla habe ich eine Menge darüber gelernt, wie man komplexe Probleme angeht. Deshalb bin ich sehr optimistisch, was unser Ziel angeht.

Wie geht man bei Tesla oder Northvolt denn komplexe Probleme an?Zuerst werden sie sehr strukturiert in einige untergeordnete Projekte mit klaren Zielen zerlegt. Außerdem muss man für die Projekte die absolut besten Mitarbeiter an Bord haben. Dafür reicht ein Blick auf den lokalen Arbeitsmarkt nicht aus. Die Frage muss lauten: Wo kriege ich die besten Leute aus der ganzen Welt?

Und wo ist Northvolt fündig geworden?In unserem Team, das aktuell aus 200 Mitarbeitern besteht, sind 40 Nationalitäten vertreten.

Können Sie das ein wenig konkreter erläutern?Wir haben eine Menge Talente in Japan, Korea oder China gefunden. Wenn es zu den Arbeitsabläufen kommt, lohnt sich ein Blick in europäische Industrien wie Medizin oder Chemie. Und unser Automations- und Softwareteam bringt Menschen zusammen, die schon für Firmen wie ABB, Siemens, Google, Spotify oder Ebay gearbeitet haben. Neben Ihnen war auch Ihr Mitgründer Paolo Cerruti bei Tesla. Der Einfluss des E-Auto-Herstellers scheint groß zu sein. Wir haben auch noch andere Leute von Tesla rekrutiert. Sie sind exzellent darin, Batteriesysteme wahnsinnig effizient zu bauen.

Sie wollen eine Fabrik für Europa bauen - nicht nur für Schweden oder Skandinavien. Müssen Sie eigentlich irgendwelche europäische Konkurrenz fürchten?Natürlich gibt es da Varta aus Deutschland oder Saft auf Frankreich. Heute adressiert allerdings keines der beiden Unternehmen einen echten Volumenmarkt, wie wir ihn beliefern möchten. Das heißt natürlich nicht, dass sie das nie tun werden.

Also sind Sie schon deutlich weiter als Varta?Diesen Vergleich würde ich mir nicht anmaßen. Vor dem Hintergrund, dass Varta seit langer Zeit Batterien entwickelt und wir noch ein junges Unternehmen sind, bin ich da sehr demütig. Wir sind vielleicht ein wenig vor ihnen, was unseren Plan einer Gigafactory angeht. So eine Fabrik wird in den nächsten Jahren vonnöten sein - gerade in der Automobilproduktion.

Und was ist mit den anderen Unternehmen? LG baut Fabriken in Polen, Samsung und SK Innovation in Ungarn. CATL macht in ...

