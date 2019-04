Osram-Aktien +0,75% können ihre Stabilisierung seit Freitag auch am Dienstag fortsetzen. Die nach wiederholten Gewinnwarnungen schwer angeschlagenen im MDax notierten Papiere stiegen am Dienstag weiter leicht. Am Freitag waren sie auf den tiefsten Stand seit November 2014 abgesackt. Ein Händler vermutet, dass Anleger nun Leerverkäufe eindecken könnten. Anlass hierfür könne eine Aussage des Chefs Olaf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...