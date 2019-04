Stuttgart (ots) -



Neuer Spitzenplatz in 27 Produktkategorien für Bosch und Nestlé / Neue Kategorien für Kreuzfahrtanbieter und Milchprodukte / VW weiterhin vertrauenswürdigste Automobilmarke / Print genießt hohes Vertrauen, öffentlich-rechtliche vertrauenswürdiger als private Sender



Das sind sie - die vertrauenswürdigsten Marken 2019: Abtei, Aida, Allianz, Almased, Aspirin, Bosch, C&A, Deutsche Telekom, Edeka, Eucerin, Frosch, Gerolsteiner, Haribo, Iberogast, Kind, Milka, Nestlé, Nivea, Persil, Rotkäppchen, Samsung, Sparkasse, Teekanne, Volkswagen, Weihenstephan, Whiskas und Wick. Das hat die jährliche Reader's Digest Trusted Brands Studie in einer repräsentativen offenen Befragung von mehr als 4.000 Konsumenten ab 18 Jahren in Deutschland erhoben. Kreuzfahrtanbieter und Milchprodukte wurden als neue Produktkategorien in die mit dem Institut Dialego erhobene Studie eingeführt und haben Aida und Weihenstephan einen Spitzenplatz verschafft.



In den insgesamt 27 Produktkategorien der Reader's Digest Trusted Brands Studie gab es im Vergleich zum Vorjahr in zwei Kategorien einen Wechsel an der Spitze - bei den Haushalts-/Küchengeräten und bei den Nahrungsmitteln: Bosch konnte in einem Kopf-an-Kopf-Rennen den ersten Platz von Miele zurückerobern, Nestlé übernahm erneut die Spitze und überholte Dr. Oetker. Insgesamt vertrauen die Befragten 3.425 Marken.



Dass einmal aufgebautes Markenvertrauen sehr nachhaltig wirkt, zeigen die Umfrage-Werte auch im zweiten Befragungszeitraum nach dem Diesel-Abgasskandal: Seit 2004 wird VW ununterbrochen zur vertrauenswürdigsten Automobilmarke gewählt. Doch die Stimmung ist ambivalent: So schätzen immerhin fast drei Viertel der Verbraucher die Vertrauenswürdigkeit der Automobilbranche als angeschlagen ein.



Das größte Vertrauen in Medien haben die Verbraucher in Print und Radio (jeweils 45 Prozent), Fernsehen liegt mit 37 Prozent auf Platz 3 - die öffentlich-rechtlichen Sender sind dabei deutlich vertrauenswürdiger, als die privaten, gefolgt von digitalen Zeitungen und Zeitschriften (31 Prozent), Rund ein Viertel der Befragten (26 Prozent) haben (sehr) hohes Vertrauen ins Internet.



Weitere Informationen, Tabellen und Untersuchungsteckbrief: http://www.rd-markengut.de/



OTS: Reader's Digest Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32522 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32522.rss2



Pressekontakt: Kirsten Hedinger / Hedinger Communications GmbH / Hongkongstr. 3-5 / 20457 Hamburg Fon 040/42 10 11-12 / E-Mail hedinger@hedinger-pr.de