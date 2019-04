Hochheim am Main (ots) - Der Marktführer für Third-Party Maintenance (TPM) steigert den Umsatz um sieben Prozent



Seit der Gründung 1990 kennt der Anbieter von IT-Services im Data Center nur eine Richtung: nach oben. Auch das Geschäftsjahr 2018 schloss Technogroup mit einem deutlichen Plus ab. Mit rund sieben Prozent Wachstum steigerte der Marktführer für Drittwartung in der DACH-Region seinen Umsatz auf ca. 37 Millionen Euro. "Dieses Ergebnis zeigt, dass die Unternehmen immer mehr auf unser übergreifendes Know-how setzen", sagt Dr. Ralf Dingeldein, CEO der Technogroup. "So haben sie einen flexiblen und kompetenten Partner für den IT-Betrieb an ihrer Seite, der sie in der operativen Arbeit entlastet, damit sie sich auf die Herausforderungen wie Digitalisierung oder IoT konzentrieren können."



Multivendor-Service aus einer Hand



2018 erwirtschaftete Technogroup rund 85 Prozent des Umsatzes mit Wartung. Als Dienstleister für nahezu alle Systeme im Rechenzentrum bietet das Unternehmen seinen Kunden einzigartige Vorteile. Unabhängig davon wie viele unterschiedliche Systeme im Einsatz sind, haben sie einen Ansprechpartner, der die komplette Wartung übernimmt. So optimieren die Firmen ihre Prozesse, stellen sicher, dass die Störungen schnell behoben werden, verlängern die Lebensdauer ihrer Hardware und sparen gleichzeitig bis zu 60 Prozent Kosten im Vergleich zur Herstellerwartung.



Weitere Dienstleistungen gefragt



Neben Wartung setzen die Kunden von Technogroup zunehmend auf weitere Services. So können sie zum Beispiel proaktiv ihre Hardware überwachen und Probleme erkennen, bevor sie auftreten. Als Single Point of Contact können alle Störungen über Technogroup als zentralen Ansprechpartner gemeldet und verwaltet werden - unabhängig davon, wer die Systeme wartet. Auch Systemumzüge oder Installationen gehören zu den weiteren IT-Dienstleistungen. Diese Services machen inzwischen rund 15 Prozent des Umsatzes von Technogroup aus - Tendenz steigend.



Qualität und Flexibilität als Wettbewerbsvorteil



Rund 4.700 Kunden der Technogroup profitieren von einem dichten Servicenetz, das ca. 290 Mitarbeiter und mehr als 50 eigene Stützpunkte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Benelux umfasst. Darüber hinaus bietet der IT-Dienstleister über ein Netzwerk von zertifizierten Partnern Services weltweit in mehr als 50 Ländern an. "Unternehmen aller Größen und aus allen Branchen haben Bedarf an IT-Operations-Services. Mit über 98 Prozent Einhaltung der Service Level Agreements übertrifft unsere Leistung die Kundenerwartung. Darauf sind wir stolz", betont Dr. Ralf Dingeldein. "Als mittelständisches Unternehmen sind wir flexibel und passen uns den Anforderungen unserer Kunden an. Diese Qualität und zugleich Flexibilität sind im Markt einzigartig und bilden die Grundlage unseres Erfolgs."



Technogroup ist der Marktführer für Third-Party Maintenance (TPM) in der DACH-Region. Das Unternehmen bietet aus einer Hand Service-, Dienstleistungs- und Consultingangebote für alle entscheidenden IT-Systeme in Rechenzentren. Die umfassenden Servicepakete helfen, Hardwareausfälle zu vermeiden, zu beheben und die Nutzungsdauer von IT-Systemen für Unternehmen verschiedener Branchen kostengünstig zu verlängern. Zu den zusätzlichen Services gehören unter anderem Administrationsdienste, Monitoring, Installation, Systemumzüge, Änderungen und Updates sowie Recycling von Altsystemen. Dank des umfassenden Know-hows und der langjährigen Branchenerfahrung bietet Technogroup eine professionelle Herangehensweise bei hohem Service-Level und reduzierten Kosten. Als eines der ersten Unternehmen im Markt ist Technogroup in den Bereichen Qualitätsmanagement, Umweltmanagement und Informationssicherheit gemäß den ISO-Normen zertifiziert.



www.technogroup.com



