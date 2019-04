Die Aufwärtsbewegung der Adidas-Aktie kam in den letzten Monaten merklich ins Stocken und führte zu einer ausgeprägten und vor allem volatilen Handelsphase zwischen grob 178,15 und 219,80 Euro. Seit Ende Dezember aber halten Bullen die Zügel wieder fest in der Hand und verhalfen der Aktie am Dienstag zu frischen Rekordhochs. Eine Auflösung einer solch ausgeprägten Seitwärtsspanne könnte für die nächsten Monate weitere Gewinne zusichern und macht unter günstigen Umständen vielleicht schon jetzt Long-Positionen attraktiv. Insgesamt aber wird die Rally seit Anfang dieser Woche den festeren chinesischen Konjunkturdaten zugeschrieben. Denn ausgerechnet der chinesische Markt ist für Adidas ein elementarer Baustein.

Ausbruchsbewegung gestartet

Aus der technischen Auswertung geht im Wertpapier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...