- Kundenzahl steigt auf über 7.100 - Durchschnittliche Anlagesumme liegt bei rund 28.000 Euro - Testsieger im Extra-Magazin Spezial "Robo-Advisors" und bei "Finanztip"



quirion erreicht weitere neue Meilensteine in seiner Geschichte: Im März 2019 stieg das verwaltete Anlagevolumen beim Pionier unter den Robo-Advisorn in Deutschland auf über 200 Millionen Euro. Die Kundenzahl stieg zum gleichen Zeitpunkt auf über 7100. "Unsere Strategie geht jeden Tag besser auf: quirion bietet Anlegern schon ab 5.000 Euro den Zugang zu weltweiten Kapitalmärkten bequem vom heimischen Rechner aus und wird so für immer mehr Anleger die Alternative zu renditeschwachen oder überteuerten Finanzprodukten herkömmlicher Banken und Sparkassen", freut sich Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der quirion AG und der Quirin Privatbank AG, deren hundertprozentige Tochter quirion ist.



Vielfältige Auszeichnungen bestätigen quirions Erfolgskurs



Unabhängige Verbrauchertests zeichnen quirion mehrfach aus: Am 27. März 2019 wurde quirion von "Finanztip", Deutschlands größtem gemeinnützigem Verbraucher-Ratgeber für Finanzfragen, unter den Robo-Advisorn in Deutschland zur Geldanlage empfohlen (https://www.finanztip.de/robo-advisor/). Bereits 2018 wurde quirion von der Stiftung Warentest als Testsieger unter Robo-Advisorn in Deutschland ermittelt (Finanztest 8/2018.) quirion überzeugte die Tester vor allem durch geringste Kosten und gute Anlageempfehlungen. Ebenfalls im März 2019 hat nun auch die Fachzeitschrift "Extra-Magazin" quirion in seiner Spezialausgabe "Robo-Advisors" zum Gesamttestsieger unter 24 Robo-Advisorn in Deutschland erklärt. Auch hier konnte quirion vor allem wieder beim Kriterium Kostengünstigkeit punkten. Zudem wurde quirion von den Portalen Brokervergleich.de und wallstreet:online gemeinsam zum "Robo-Advisor 2018" gewählt. Neben umfangreichen Testkriterien, einem Echtgeld-Performancevergleich und der Bewertung durch eine Jury war maßgeblich hierbei auch die Zufriedenheit der Kunden entscheidend (siehe https://www.brokervergleich.de/brokerwahl/).



Der jüngste Kunde ist 18 Jahre alt, der älteste 94 Jahre



quirion steht durch die vor kurzem erneut gesenkte Mindesteinlage von 5000 EUR auch Anlegern mit kleinerem Vermögen zur Verfügung und kommt entsprechend bei einer breiten Zielgruppe in allen Altersgruppen immer besser an: Der jüngste Kunde ist 18 Jahre alt, der älteste Kunde 94 Jahre. Das durchschnittliche Anlagevolumen liegt bei circa 29.000 Euro. Das unterstreicht, wie digitale Vermögensverwaltung erfolgreich neue Marktsegmente in Deutschland erschließen kann. "Wir sind stolz auf die Dynamik von quirion. Mit quirion kann das Konzept der Quirin Privatbank für eine weltweit diversifizierte Vermögensanlage, die bisher nur sehr vermögenden Kunden der Bank offenstand, nun auch einer breiten Zielgruppe ermöglicht werden", so Karl Matthäus Schmidt. "So kann Deutschland zu einem besseren Ort für alle Anleger werden."



Über quirion



Die quirion AG bietet eine digitale Geldanlage und ist eine 100%ige Tochter der Quirin Privatbank AG. quirion zählt zu den führenden Robo-Advisorn in Deutschland und bietet Anlegern den Zugang zur professionellen Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank. quirion richtet sich an eine grundsätzlich selbstbestimmte und digitalaffine Zielgruppe. Schon ab 5.000 Euro können Anleger mithilfe von quirions 5-jähriger Erfahrung über www.quirion.de mit kostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertragschancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der quirion AG und der Quirin Privatbank AG, gründete quirion 2013 zunächst als Marke der Quirin Privatbank. quirion bietet also seit bereits rund 6 Jahren Vermögensverwaltung für Anleger, die bis zum 30.06.2018 durch die Quirin Privatbank AG erfolgte und seit dem 01.07.2018 durch die eigenständige quirion AG. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirion revolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank AG.



